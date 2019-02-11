Токио, 11 февраля, 2019, 09:23 — ИА Регнум. На 1,3% выросли мировые продажи японского автопрома в январе. Об этом 10 февраля сообщает autostat.ru.

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По итогам января 2019 года увеличение продаж японских авто составило 217 762 машин (1,3%). Эта цифра не учитывает продажи мини-каров с объемом двигателя до 660 куб. см.

Лидером по продажам в прошлом месяце стала марка Toyota. Ее рост составил 4,4% (97 152 машин). Второе место, не смотря на падение в 6,2%, за Nissan — 31 369 машин. Третье место занимает Honda с ростом в 7,1%, реализовавшая 30 097 автомобилей.

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