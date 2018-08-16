Составлен рейтинг самых популярных в России японских машин

Москва, , 09:43 — REGNUM Аналитики составили рейтинг самых популярных в России японских автомобилей на основе продаж первого полугодия 2018 года. Список был опубликован 15 августа на сайте агентства «Автостат».

Отмечается, что за обозначенный период на авторынке России было реализовано 148,9 тыс. машин японского производства, объём продаж в данном сегменте увеличился на 16,4% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.

Первые два места модельного рейтинга заняли модели Toyota — Camry (13,9 тыс. ед) и RAV4. В топ-5 вошли кроссоверы Mitsubishi Outlander (11,3 тыс. ед.), Nissan X-Trail (10,6 тыс. ед.) и Nissan Qashqai (10,3 тыс. шт.). В первую десятку также попали Mazda CX-5 (10,2 тыс. ед.), Toyota Land Cruiser Prado (8,3 тыс. ед.), Datsun on-DO (7,5 тыс. ед.), Nissan Terrano (6,7 тыс. ед.) и Nissan Almera (6,7 тыс. ед.).

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Напомним, ранее ИА REGNUM опубликовало рейтинг автомобильных марок, составленный на основе их выручки за первое полугодие 2018 года. В него вошли такие японские бренды как Toyota, Nissan и Lexus.

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