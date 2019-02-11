Лос-Анджелес, США, 11 февраля, 2019, 08:58 — ИА Регнум. Канадская актриса Эллен Пэйдж, известная зрителям по таким фильмам, как «Джуно» и «Начало», разместила на своей странице в Twitter запись про Криса Пратта, вызвавшую гнев ЛГБТ-сообщества. Актёру поставили в вину то, что он является адептом внеконфессиональной харизматической евангелической церкви «Хиллсонг».

Цитата из к/ф «Мир юрского периода». реж Колин Треворроу. 2015. США Крис Пратт в роли Оуэн Грэди

https://twitter.com/EllenPage/status/1093771718966083584

О своей религиозной принадлежности Пратт сообщил ведущему Стивену Кольберу в эфире его «Позднего шоу». В ЛГБТ-сообществе тут же вспомнили, что в 2015 году эта церковь попала в заголовки газет США, когда её пастор Брайан Хьюстон заявил, что он «придерживается традиционной христианской мысли об образе жизни геев и однополых браках».

Тогда священник сказал, что брак заключается между мужчиной и женщиной и библия об этом говорит достаточно ясно. При этом Хьюстон отметил, что церковь «Хиллсонг» приветствует всех людей, но не относится так к любому образу их жизни.

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Ранее ИА REGNUM сообщило: Крис Пратт признался своим поклонникам в том, что когда на заре своей карьеры он работал в ресторане, специализирующемся на продаже блюд из азиатских морепродуктов, то доедал креветки с тарелок клиентов. Помня о своем опыте, актер попросил своих поклонников оставлять официантам чаевые и немного морепродуктов на тарелках.