Вуди Аллен намерен отсудить у Amazon $68 миллионов

Лос-Анджелес, США, , 13:00 — REGNUM Вуди Аллен подал иск против Amazon на сумму $68 млн. Режиссер и его адвокаты считают, что компания необоснованно расторгла контракт, согласно которому она должна была выпустить, кроме «Колеса чудес», ещё 4 фильма. Об этом 7 февраля сообщила газета The Washington Post.

В иске говорится, что положение Аллена в отрасли помогло компании, являющейся «технологическим гигантом, но голливудским новичком», подняться в новом для неё бизнес-направлении. Amazon пыталась оправдать свои действия, связанные с расторжением контракта, тем, что Аллена обвинили в сексуальных домогательствах к падчерице.

Адвокаты режиссёра указывают в иске на то, что, во-первых, эти обвинения являются «необоснованными», а во-вторых, они впервые появились ещё 25 лет назад и компании было известно об этом ещё до заключения контракта с Алленом.

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Напомним, первым и последним фильмом, появившимся в рамках сотрудничества Вуди Аллена и Amazon стал «Колесо чудес». Картина провалилась в прокате, при бюджете $25 млн она смогла собрать в США лишь $1,4 млн, а в мире — около $15,8 млн.

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