Луганск, 11 февраля, 2019, 07:46 — ИА Регнум. На временно подконтрольной Украине территории ЛНР зафиксированы очередные небоевые потери в рядах ВСУ, заявил на брифинге официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко, сообщил 10 февраля официальный сайт оборонного ведомства.

Александр Горбаруков ИА REGNUM ВСУ

По данным разведки, четверо боевиков 108-го батальона 10-й отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ, пребывая в состоянии алкогольного опьянения, подорвались на ручной гранате Ф-1. Двое из них погибли, двое получили ранения различной степени тяжести.

Марочко добавил, что 7 февраля в 61-й военно-медицинский госпиталь, расположенный в Донецкой области, поступил сержант ВСУ Рыбай с диагнозом «абстинентный синдром». Его состояние обусловлено систематическим употреблением алкоголя и наркотиков.

Как ранее сообщили в Управлении народной милиции ДНР, в результате неосторожного обращения с переносным зенитно-ракетным комплексом (ПЗРК) «Игла» боевики ВСУ сожгли собственный склад, уничтожив три ПЗРК, два пулемёта и боеприпасы.

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