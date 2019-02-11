Москва, 11 февраля, 2019, 07:17 — ИА Регнум. Нефть марки Brent 8 февраля на ICE стала восстанавливаться после небольшого падения в четверг. К закрытию торгов баррель подорожал на 0,57%, до $62,05, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора информационно-аналитического центра Альпари Наталья Мильчакова.

ArtseBie Нефть

Компания Baker Hughes обнародовала данные об изменении количества активных буровых установок за неделю. Оно в этот раз выросло, согласно опубликованной статистике, на семь единиц, до 854. В Мексике были опубликованы данные национальной комиссии по запасам природных ресурсов, согласно которым за последние четыре года запасы черного золота в стране упали в 1,5 раза.

Напомним, что Мексика является достаточно крупным производителем нефти в мире, не входящим в ОПЕК, ее доля в мировой добыче нефти составляет примерно 2,8%. Сокращение запасов нефти в этой стране отчасти положительно повлияло на рост цены нефти.

В выходные (9−10 февраля) на лентах информагентств появилось сообщение со ссылкой на министерство нефти Ирака о том, что глава министерства намерен войти в состав мониторингового министерского комитета «ОПЕК+», куда представители Ирака ранее не входили. Министр нефти Ирака Асим Джихад примет участие в министерской встрече «ОПЕК+», которая пройдет 18 марта в Баку.

Кроме того, в министерстве энергетики Казахстана объявили, что представитель министерства приглашен на встречу мониторингового комитета в Баку. Все эти новости могут положительно отыграться в цене на нефть сегодня, 11 февраля. Прогноз по цене барреля Brent на 11 сегодня сохраняется на уровне в $61,50−63 за баррель.

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