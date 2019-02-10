Казань, 11 февраля, 2019, 02:36 — ИА Регнум. Не успели высохнуть чернила на мировом соглашении ООО «ПСО «Казань», принадлежащего депутату Госсовета Татарии Равилю Зиганшину, которое было заключено с налоговым органом во избежание введения наблюдения, как ещё один кредитор усмотрел у компании признаки банкрота. Конкурсный управляющий обанкроченного весной 2017 года «Татфондбанка» сообщил о своём намерении обратиться в суд с иском о несостоятельности ООО. Уведомление об этом размещено в реестре юридически значимых событий юрлиц. Иск может быть подан после 5 марта 2019 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«ПАО «Татфондбанк» в лице конкурсного управляющего — государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» в соответствии с ч. 2.1. ст. 7 Федерального закона от 26.10.2002 г. №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», сообщает о своем намерении обратиться в Арбитражный суд с заявлением о признании Общества с ограниченной ответственностью «Производственно-строительное объединение «Казань» (ИНН 1 660 056 570, ОГРН 1 021 603 643 291, адрес места нахождения: 420 015, Республика Татарстан, город Казань, улица Толстого, д. 14А) несостоятельным (банкротом) в связи с наличием у него признаков банкротства, установленных Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)», — отмечается в сообщении.

Напомним, ООО «ПСО «Казань» принадлежит депутату Госсовета РТ Равилю Зиганшину, существует с 2002 года и является одним из крупнейших подрядчиков Поволжья. Компания отметилась при строительстве объектов Универсиады-2013 в Казани, при возведении стадионов к чемпионату мира по футболу — 2018 в Самаре и Саранске. ООО должно было выступить подрядчиком второго стартового комплекса космодрома «Восточный» в Амурской области. С компанией даже был заключён контракт стоимостью 38,7 млрд рублей, но в конце января 2019 года стало известно о расторжении отношений между «Роскосмосом» и депутатской компанией — «по взаимному согласию сторон».

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Эксперты считают, что не последнее значение в вопросе расторжения госконтракта имел иск налоговой службы, поданный в конце ноября 2018 года, в котором ООО требовали признать банкротом за недоплаченные налоги и взносы в сумме почти 2 млрд рублей. До введения этапа наблюдения с истцом должник заключил мировое соглашение, по которому обязался выплатить все долги в течение года. Поручителями в деле выступили другие фирмы депутата Зиганшина, он сам, его дочь и зять, а также компании, принадлежащие им. В качестве залога выступило и имущество, принадлежащее поручителям.

Не всё гладко и у иных фирм, связанных с депутатом. ООО «Строительная компания «Татдорстрой», связанное с Равилем Зиганшиным через учредителя, ООО «Ватан», на сегодня уже находится под наблюдением (первый этап процедуры банкротства). Зиганшин числится соучредителем и учредителем шести юрлиц, включая ООО «Свияга», ООО «Дорстрой», местную мусульманскую религиозную организацию — приход мечети «Ирек» Централизованной религиозной организации — Духовное управление мусульман РТ. В создании последний в ноябре 2016 года также участвовали Нияз, Азат, Расуль, Рамиль Миннихановы, Камиль Саммигулин (муфтий Духовного управления мусульман РТ), Альберт Юлдашев, Хафизулла Аитов, Рамиль Сабиров и Ирек Салихов.

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