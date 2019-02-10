ДНР: ВСУ нарушили режим перемирия 19 раз за минувшие сутки
Донецк, 10 февраля, 2019, 11:08 — ИА Регнум. Общее количество нарушений режима прекращения огня со стороны военнослужащих Украины составило 19 раз за истекшие сутки. Об этом 10 февраля сообщила пресс-служба представительства Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
При обстрелах по территории ДНР украинскими боевиками применялись гранатомёты, миномёты калибра 82 мм, крупнокалиберное стрелковое оружие. Военнослужащими ВСУ было выпущено 270 единиц боеприпасов.
В зону обстрела попали: Ясиноватая, Горловка (посёлок шахты имени Гагарина), Зайцево, Доломитное, сёла Спартак, Крутая Балка, Ленинское, Саханка, Октябрь, Коминтерново, а также пригород Донецка (Вольво-центр и Лозовое).
В результате обстрела получили повреждения остекления, стен и кровли три жилых дома в населённом пункте Коминтерново. Жертв и пострадавших среди мирного населения и военнослужащих ДНР нет.
Ранее ИА REGNUM сообщало о 18 случаях нарушения режима перемирия военнослужащими ВСУ. По территории ДНР во время обстрелов было выпущено 119 единиц боеприпасов.