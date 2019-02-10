Донецк, 10 февраля, 2019, 11:08 — ИА Регнум. Общее количество нарушений режима прекращения огня со стороны военнослужащих Украины составило 19 раз за истекшие сутки. Об этом 10 февраля сообщила пресс-служба представительства Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

При обстрелах по территории ДНР украинскими боевиками применялись гранатомёты, миномёты калибра 82 мм, крупнокалиберное стрелковое оружие. Военнослужащими ВСУ было выпущено 270 единиц боеприпасов.

В зону обстрела попали: Ясиноватая, Горловка (посёлок шахты имени Гагарина), Зайцево, Доломитное, сёла Спартак, Крутая Балка, Ленинское, Саханка, Октябрь, Коминтерново, а также пригород Донецка (Вольво-центр и Лозовое).

В результате обстрела получили повреждения остекления, стен и кровли три жилых дома в населённом пункте Коминтерново. Жертв и пострадавших среди мирного населения и военнослужащих ДНР нет.

Ранее ИА REGNUM сообщало о 18 случаях нарушения режима перемирия военнослужащими ВСУ. По территории ДНР во время обстрелов было выпущено 119 единиц боеприпасов.