Луганск, 10 февраля, 2019, 09:10 — ИА Регнум. Режим прекращения огня был нарушен украинскими силовиками 8 раз за сутки с 9 на 10 февраля. Об этом сообщает пресс-служба Народной милиции Луганской Народной Республики.

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

За минувшие сутки были обстреляны позиции Народной милиции ЛНР в районе населённых пунктов Донецкий, Желобок, Калиново и Голубовское.

Сообщается, что при обстрелах использовались 82-мм миномёты, оружие боевых машин пехоты, автоматические станковые гранатомёты, противотанковые и подствольные гранатомёты. В результате обстрелов потерь среди гражданского населения и военнослужащих нет.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 8 февраля в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня заявили об увеличении интенсивности обстрелов на юге ДНР со стороны украинских силовиков.