Санкт-Петербург, 9 февраля, 2019, 23:58 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге из-за резкой оттепели после мощных снегопадов зафиксированы десятки случаев падения наледи, сосулек и снежных масс на автомобили и прохожих. Пострадали взрослые и дети.

Https://vk.com/spb_today Разбитая льдом машина в Петербурге (цитата группы «ДТП и ЧП")

Так, восьмилетняя девочка получила травму головы от сорвавшегося льда в центре города, на Загородном проспекте, у дома 17. Ребенка госпитализировали, сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

Ранее в субботу от падения наледи пострадали две женщины, причем одна из них — на том же Загородном проспекте. Прохожая потеряла сознание и была госпитализирована.

«В центре города, на Загородном проспекте не чистят сосульки, страшно ходить», — пишут горожане.

Вечером 9 февраля глыба льда упала на женщину на проспекте Культуры, 41, возле супермаркета «Ашан».

"На боковом выходе упала глыба льда на женщину. Увезла скорая. Жива или нет — неизвестно. Только после этого перекрыли эту опасную зону», — сообщают очевидцы в соцсети.

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Напомним, 5 февраля от падения глыбы льда погиб студент Санкт-Петербургской химико-фармацевтической академии Бабурбек Очилов. Его сокурсник Бахрулло Умаров получил травмы и находится в больнице.

Также под наледь попал 71-летний бывший оператор «Ленфильма» Сергей Левашов. У него перелом основания черепа и повреждение мозга. В субботу его навестила в Мариинской больнице вице-губернатор Петербурга Анна Митянина.

Жители Петербурга в соцсетях делятся фотографиями множества случаев падения льда на автомобили. Некоторые машины фактически полностью разбиты глыбами льда.

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