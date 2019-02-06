В уборке крыш федеральных зданий в Петербурге найдены сотни нарушений

Санкт-Петербург, , 18:23 — REGNUM Сотрудники Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ) Санкт-Петербурга сегодня, 6 февраля, обнаружили 182 нарушения порядка уборки от снега и наледи с крыш и фасадов нежилых зданий федеральных структур.

Специалистами ГАТИ за день проверено 359 кровель зданий, находящихся в федеральной собственности. В ходе инспекции применялся квадрокоптер.

Напомним, 5 февраля при падении наледи со здания Санкт-Петербургской химико-фармацевтической академии (учредитель — Минздрав России) погиб студент этого же вуза, еще один студент получил травмы и находится в больнице. После этого Смольный дал указание срочно проверить все федеральные здания в Петербурге.

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Нарушения выявлены на зданиях ФГКУ «Северо-Западное ТУИО» Минобороны России (Садовая ул., д. 10), Военной академии материально-технического обеспечения им. А.В. Хрулева (Захарьевская ул, д. 22, лит. А), двух УМВД России по Адмиралтейскому району Санкт-Петербурга (Бронницкая ул., д. 44, лит. А и Советский пер., д. 9/34, лит. А), ФГУП «ВНИИМ им. Д.И.Менделеева» (Московский пр., д. 19), Управления федеральной почтовой связи (Большая Морская ул., д. 61, лит. А).

Оказались в числе нарушителей и федеральные вузы: Санкт-Петербургский государственный университет (здание на Кадетской линии В.О., д. 1−3, лит. А) и Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича (здание на набережной реки Мойки, д. 61, лит. А).

В отношении федеральных учреждений возбуждено 197 дел об административных правонарушениях. «По всем выявленным нарушениям ведутся процессуальные действия по привлечению к административной ответственности», — сообщили в ГАТИ.

Как выяснили инспекторы, многие владельцы нежилых зданий только частично убирают кровли от снега и наледи, что создает угрозу обрушения снежных масс. ГАТИ потребовало убирать снег и наледь с крыш в полном объеме.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее врио губернатора Петербурга Александр Беглов заявил, что ни городские структуры, ни федеральные учреждения не были готовы к тому, что зима окажется столь снежной.

«Я позвоню всем министрам, в ведении которых находятся здания в Петербурге», — пообещал Беглов, отметив, что проблема уборки снега и льда с федеральных зданий до сих пор не решена.

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