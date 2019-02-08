Москва, 8 февраля, 2019, 14:51 — ИА Регнум. Пенсии при росте инфляции в России практически обречены на сокращение в реальном выражении, то есть с учётом изменения цен. Чтобы реальные пенсии повышались, нужно, чтобы увеличение выплат пенсионерам было более высоким по темпам, чем инфляция, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель группы аналитиков ООО «ЦАФТ» (Центр аналитики и финансовых технологий) Марк Гойхман.

Цитата из к/ф «Конец века». реж Константин Лопушанский. 2001. Россия Нищая пенсионерка

«Но по законодательству индексация пенсий происходит на величину инфляции предыдущего года. И если средняя номинальная денежная величина пенсии в 2018 году поднялась на 3,7%, по данным Росстата, то потребительские цены поднялись на 4,3%. В результате реальная пенсия упала», — пояснил эксперт.

В 2019 году ожидается индексация пенсий на 4,3% прошлогодней инфляции. Но предполагаемая инфляция составит уже 5−6%, по прогнозам ЦБ России. Вероятно, снова доходы пенсионеров будут отставать от роста цен, и реальная пенсия снизится на 1−1,1%. Есть древняя философская притча — «быстроногий Ахиллес никогда не догонит в беге черепаху. Поскольку пока он преодолевает расстояние до черепахи, она проползёт ещё немного дальше. И так до бесконечности. Но если, наоборот, черепаха попытается догнать Ахиллеса, то её попытки тем более безнадёжны.

«То есть пока «черепаший» рост пенсий отстаёт от «ахиллесового» увеличения цен, реальные пенсии не будут повышаться. Чтобы это произошло, необходимо (хотя и не всегда достаточно), чтобы инфляция уменьшалась по сравнению с предыдущими годами. Это было, например, в 2016 году (снижение инфляции с 12,9% до 5,4%) и в 2017 году (снижение с 5,4% до 2,5%).

В 2018 году оно прекратилось (рост потребительских цен с 2,5% до 4,3%), и именно прошедший год стал первым после 2015 года, когда уменьшились реальные пенсии. Теперь их роста можно ожидать не ранее 2020 года», — высказал свое мнение Гойхман.

Как сообщает ИА REGNUM, сегодня СМИ писали, что реальные пенсии жителей России вернулись к падению. По итогам 2018 года реальный размер средней по стране пенсии сократился (с учетом выплаченных пенсионерам в январе 2017-го 5 тыс. руб.) в годовом исчислении на 2,4%. Падение стало первым с 2015 года.

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