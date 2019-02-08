Вашингтон, 8 февраля, 2019, 14:49 — ИА Регнум. Учёные из США пришли к выводу, что потребление грецких орехов связано с меньшими риском развития депрессии. Об этом сообщается в журнале Nutrients.

(сс) Pauline Mak Натуральный антидепрессант

Учёные провели анализ пищевых привычек более 26 тыс. человек. Кроме того, им задавали вопросы о психическом здоровье.

Как отмечают авторы, у любителей грецких орехов депрессия случалась на 26% реже. Помимо этого, у них наблюдали меньше безнадежности и больше заинтересованности в ежедневной деятельности.

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