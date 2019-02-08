Москва, 8 февраля, 2019, 13:34 — ИА Регнум. Сегодня, 8 февраля, Центральный банк РФ сохранил ключевую ставку на уровне 7,75% годовых. Такое решение принял Совет директоров Банка России, сообщается на сайте регулятора.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Банк России

Отмечается, что инфляционные ожидания с начала 2019 года несколько выросли. Темпы роста потребительских цен в январе из-за повышения НДС оказались умеренными.

По мнению регулятора, влияние НДС на инфляцию можно будет оценить не ранее апреля 2019 года.

Следующее заседание Совета директоров ЦБ РФ об уровне ключевой ставки состоится 22 марта.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце 2018 года регулятор дважды повысил ключевую ставку в общей сложности на 0,5% п. п., до 7,75% годовых.

Напомним, в сентябре 2018 года ЦБ РФ впервые с 2014 года повысил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта (до 7,5%) с «целью ограничения инфляционных рисков».

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