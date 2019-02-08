Москва, 8 февраля, 2019, 10:34 — ИА Регнум. Строительство первых домов для москвичей по программе реновации в Троицком и Новомосковском административных округах столицы ((ТиНАО) начнется весной 2019 года, сообщили в Стройкомплексе.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Реновация

Уточняется, что строительство жилых домов по реновации планируется начать в мае, а в настоящее время идет проектирование.

Заселиться в новые дома в Новой Москве участники программы реновации смогут уже в 2019 году.

Всего в 2019 году планируется построить 100 тыс. кв. метров жилья. До 2025 года объем недвижимости по реновации составит около 500 тыс. кв. метров.

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Как сообщало ИА REGNUM, на сегодняшний день в Москве находится 308 стартовых площадок по программе реновации ветхого и аварийного жилья. 37 домов уже построено, в проектировании находятся еще более 220 домов.

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