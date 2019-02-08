Москва, 8 февраля, 2019, 09:33 — ИА Регнум. На рынке нефти 7 февраля снова были попытки роста, которые привели к очередной волне фиксации прибыли, отбросившей котировки в район $60,60 за баррель. Впоследствии Brent смогла вернуться выше уровня $61, но внутридневные потери все же оказались внушительными, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Михаил Мащенко.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«В этот раз и без того неустойчивые позиции цен пошатнули тревожные сигналы с макроэкономического фронта. Ведомства, агентства, банки и Центробанки продолжают урезать свои прогнозы по экономическому росту на 2019 год. В свою очередь, для рынка энергоносителей это сигнал к ослаблению спроса. Так, вчера Еврокомиссия пересмотрела свой прогноз по ВВП еврозоны в сторону понижения, а также изменило ожидаемый средний уровень цен на нефть. Причем довольно агрессивно — по сравнению с осенней оценкой прогноз был понижен на целых 20% — до отметки $61, вокруг которой Brent, собственно, и осциллирует практически с начала года», — пояснил эксперт.

На торговом фронте, по его мнению, тоже неспокойно. По сообщениям CNBC, один из представителей администрации Трампа сообщил о крайне низкой вероятности того, что президент встретится со своим китайским коллегой до 1 марта, когда наступает дедлайн по достижению договоренностей между двумя странами. А это значит, что рынки, включая нефтяные, будут ждать ближайших торговых переговоров с еще большей осторожностью.

В такой напряженности рынку не сильно помогли сообщения о намерении Саудовской Аравии с марта повысить цены на свою нефть для стран Средиземноморья.

«Фундаментально картина в сырьевом сегменте не поменялась — каких-то явных факторов в пользу распродаж нет. В основном, это страхи и неопределенность. Но этого достаточно, чтобы держать трейдеров в напряжении и препятствовать восстановлению котировок, которые завершают уходящую неделю на отрицательной территории. В краткосрочной перспективе сохраняется угроза возвращения под отметку $61», — считает Мащенко.

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