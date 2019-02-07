Пентагон определился со сроками вывода войск из Сирии
Вашингтон, 8 февраля, 2019, 01:28 — ИА Регнум. В конце апреля американский контингент должен покинуть Сирию, пишет The Wall Street Journal.
Информация получена от американских военных. По их данным, большая часть контингента покинет Сирию уже к середине марта, полный вывод завершится к концу апреля.
Отмечается, что пока необходимость нахождения военных в Сирии не иссякла, поскольку американцы хотят нанести удары по остаткам террористов группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).
Издание отмечает, что есть и другие нерешенные вопросы, в том числе остается проблема курдского ополчения, которое останется «без защиты» после ухода американцев.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп настроен на вывод контингента из Сирии.
6 февраля он заявил, что Штаты должны сделать уже на следующей неделе официальное заявление о полном освобождении территории, которую раньше занимало ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). При этом он сказал, что «мы освободили и Мосул, и Ракку».
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