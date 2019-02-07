Вашингтон, 8 февраля, 2019, 01:28 — ИА Регнум. В конце апреля американский контингент должен покинуть Сирию, пишет The Wall Street Journal.

The U.S. Army ВС США

Информация получена от американских военных. По их данным, большая часть контингента покинет Сирию уже к середине марта, полный вывод завершится к концу апреля.

Отмечается, что пока необходимость нахождения военных в Сирии не иссякла, поскольку американцы хотят нанести удары по остаткам террористов группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Издание отмечает, что есть и другие нерешенные вопросы, в том числе остается проблема курдского ополчения, которое останется «без защиты» после ухода американцев.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп настроен на вывод контингента из Сирии.

6 февраля он заявил, что Штаты должны сделать уже на следующей неделе официальное заявление о полном освобождении территории, которую раньше занимало ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). При этом он сказал, что «мы освободили и Мосул, и Ракку».

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