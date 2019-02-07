Женева, Швейцария, 7 февраля, 2019, 22:56 — ИА Регнум. Следователи ООН отчитались о ходе «независимого расследования» убийства в саудовском консульстве в Стамбуле журналиста Джемаля Хашогги, 7 февраля передает агентство Reuters.

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«Доказательства, собранные во время моей миссии в Турции, свидетельствуют о том, что господин Хашогги стал жертвой жестокого, преднамеренного убийства, спланированного и совершенного должностными лицами государства Саудовская Аравия», — заявила глава группы следователей ООН по «делу Хашогги» Агнес Калламард.

В заявлении Калламард не сказано, кто именно из «должностных лиц» Саудовской Аравии причастен к убийству. Ранее представители турецких властей заявляли, что основным подозреваемым в убийстве Хашогги «делегация ООН видит наследного принца»Мухаммеда ибн-Салмана.

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