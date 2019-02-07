Санкт-Петербург, 7 февраля, 2019, 20:21 — ИА Регнум. Петербургское правительство решило полностью отменить конкурс на создание железнодорожной ветки аэроэкспресса от Витебского вокзала в международный аэропорт «Пулково». Об этом сообщается на портале госзакупок.

Дарья Драй ИА REGNUM Пригородный поезд

Распоряжение «Об отказе от проведения конкурса на право заключения концессионного соглашения о создании и использовании (эксплуатации) железнодорожной линии по маршруту «аэропорт «Пулково» — Витебский вокзал» на территории Санкт-Петербурга» издал комитет по инвестициям Санкт-Петербурга 7 февраля около 18:00 мск.

Заметим, вокруг целесообразности создания аэроэкспресса годами разгорались споры. Сейчас в «Пулково» от станции метро «Московская» ходят городские автобусы, билет на которые стоит 40 рублей. Окупаемость же аэроэкспресса была бы возможной только в случае многократного повышения стоимости одной поездки.

Как заявлялось ранее, стоимость проезда в поездах аэроэкспресса от аэропорта «Пулково» до Витебского вокзала составит от 250 до 350 рублей в сегодняшнем масштабе цен.

Проект собирались осуществить на принципах государственно-частного партнерства. Предполагалось, что он обойдется в 18,8 млрд рублей, при этом объем частных инвестиций составит не менее 8,8 млрд рублей, а остальное добавит бюджет.

Ранее его реализация была отложена из-за недостаточного пассажиропотока в петербургском аэропорту. Однако в последние годы количество пассажиров в «Пулково» стабильно растет.

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Петербургские власти спорили с РЖД и о конечной точке маршрута: железнодорожники предлагали Балтийский вокзал, а чиновникам этот вариант казался худшим из возможных, и город настаивал на Витебском вокзале.

Тем не менее осенью 2018 года по просьбе РЖД подачу заявок продлили до конца ноября. Затем эту дату вновь перенесли на 8 февраля 2019 года, но сегодня, накануне подведения итогов, Смольный решил полностью отменить конкурс.

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Добавим, что альтернативой аэроэкспрессу является создание трамвайной линии от станции метро «Купчино». Еще одним вариантом усиления транспортной доступности является продление до «Пулково» первой (красной) ветки метро. Оно отражено в отраслевой схеме развития метрополитена Санкт-Петербурга со сроком реализации после 2025 года.