Москва, 7 февраля, 2019, 15:45 — ИА Регнум. Российский научный фонд реализует с 2017 года специальную программу. Она направлена на поддержку молодых учёных от момента защиты диссертации до создания собственной научной группы. Об этом сегодня, 7 февраля, заявил президент России Владимир Путин на вручении премий молодым ученым, сообщается на сайте Кремля.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

За два года гранты получили более 1500 молодых исследователей, более 500 из них сформировали научные коллективы и занялись исследовательской работой по перспективным направлениям.

«Достоинство данного проекта — минимизация бюрократических процедур. Это всегда ценилось научным сообществом. Рассчитываю, что такой подход будет использован и в национальном проекте «Наука», — выразил уверенность президент.

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Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин на вручении премий молодым ученым 7 февраля заявил, что значение науки многократно возросло.

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