Саратов, 7 февраля, 2019, 14:59 — ИА Регнум. В Саратове обрушилась кровля многоквартирного дома по улице Мельничной, 63/2. По данному факту проводится проверка, сообщили ИА REGNUM в областной прокуратуре.

Sarprok.ru Дом с обваленной крышей

В двухэтажном доме с шиферной крышей зарегистрировано 18 человек. Находился в управлении УК «Авангард», которая проходит процедуру банкротства. С марта текущего года будет под управлением ООО «Тополь».

Дом признан аварийным и подлежащим сносу. Решается вопрос об эвакуации жильцов и дальнейшем переселении в маневренный фонд.

В настоящее время на место происшествия выехала оперативная группа полиции, сотрудники МЧС, а также исполняющий обязанности прокурора Кировского района.

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Как сообщало ранее ИА REGNUM, утром 7 февраля в Саратове обрушилась часть фасада исторического здания — «Дома генерала Деникина». Обломки заблокировали людей на первом этаже.

Площадь обрушения кровли составила 15 кв. метров.

По предварительным данным, обрушение произошло из-за большого количества снега на крыше.

От снегопада регион страдает наиболее значительно в Приволжском федеральном округе. Регулярно приостанавливается движение на городских и федеральных дорогах. В будние дни Саратов регулярно стоит в 10-балльных пробках. Наблюдаются перебои в работе трамваев и другого общественного транспорта. К ликвидации последнего снегопада в регионе привлекли военных и спасателей.

Кроме того, дважды появлялась информация о том, что к расчистке территорий от снега привлекали учителей саратовских школ.

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