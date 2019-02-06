Саратовских учителей вновь погнали на уборку снега

Саратов, , 20:39 — REGNUM Глава Саратова Михаил Исаев поручил провести проверку по информации о принудительной уборке снега учителями одной из школ города. Об этом сообщили в пресс-службе администрации.

«Будет проведена служебная проверка по факту участия педагогического коллектива в работах по благоустройству», — цитирует представителя администрации ИА Свободные новости. Об итогах проверки станет известно в ближайшее время.

Напомним, 6 февраля в сообществе «Типичный Саратов» в одной из социальных сетей появились фотографии, которые были опубликованы анонимным автором. По его словам, очередной субботник проходил на территории школы №78 в методический день. При этом он подчеркнул, что инициативы по уборке снега учителя не высказывали.

Это уже второй случай принудительного учительского «субботника» после снегопадов в Саратове. Как сообщало ИА REGNUM, в период, когда занятия в саратовских школах были отменены из-за морозов, учителя вышли собирать снег в полиэтиленовые мешки.

Читайте также: Администрация Саратова о «субботнике» в школе: Работы длились не более часа

Узнав о ситуации, глава города Михаил Исаев назвал её недопустимой, при этом он отметил, что, по данным руководства школы №95, учителя вышли на уборку снега добровольно. И якобы субботник продолжался не более часа.

«Это недопустимо, особенно в условиях таких низких температур! Каждый должен заниматься своим делом. Учителя должны давать знания детям, а в свободное время повышать свою квалификацию», — прокомментировал градоначальник.

После резонанса, вызванного публикацией, была уволена глава отдела образования администрации Октябрьского района города, директор школы отделался выговором.

Кроме того, был объявлен выговор заместителю главы администрации района по социальной сфере.

Читайте также: Уволена чиновница, направившая саратовских учителей убирать снег