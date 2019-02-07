В Саратове обрушилось историческое здание — видео

Саратов, , 10:33 — REGNUM Короткое видео, на котором зафиксировано обрушение одного из исторических зданий в центре Саратова, обнародовано на портале YouTube.

На кадрах видно, как часть фасада исторического здания рухнула на тротуар.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, часть фасада исторического здания — «Дома генерала Деникина» — обрушилась в центре Саратова 7 февраля.

ЧП произошло на ул. Радищева, 5. По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал.

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