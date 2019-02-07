Москва, 7 февраля, 2019, 14:50 — ИА Регнум. Ключевая ставка 8 февраля останется без изменений на уровне 7,75%. Данное решение уже заложено в котировки рублевых пар и российских акций. Другими словами, рынки никак на это не среагируют, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор информационно-аналитического центра Альпари Александр Разуваев.

Иван Шилов ИА REGNUM Банк России

Причин для данного решения у Банка России несколько. Главное — это, конечно, стабильность рубля и инфляция за январь, последняя оказалась ниже ожиданий. Ждали значения индекса потребительских цен на уровне 5,5%-6%, а результате инфляция оказалась равна 5%. Смягчились также ожидания по монетарной политике ФРС США.

«Решение ЦБ РФ оставить ставку без изменений будет плохой новостью для вкладчиков коммерческих банков. Ставки по депозитам замедлят рост, а возможно, даже стабилизируются. Вероятно, в долгосрочном плане Банк России по-прежнему будет ориентироваться на свой таргет по ключевой ставке в 6−7%», — предполагает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 декабря 2018 года Центральный банк Российской Федерации принял решение повысить ключевую ставку на 0,25% п. п., до 7,75% годовых. Следующее заседание состоится 8 февраля 2019 года.

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