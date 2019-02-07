Нью-Йорк, США, 7 февраля, 2019, 13:35 — ИА Регнум. Мужчине, создавшему чит-программу (программу для обмана игры) в Grand Theft Auto Online придется заплатить издателю Take-Two Interactive $150 тыс. Об этом 7 февраля сообщил портал GameTransfers.

Colin Читер

https://twitter.com/GameTransfers/status/1093414132378939392

Компания подала в суд на пользователя под ником Elusive (настоящее имя — Джонни Перес), который создал программу, позволявшую геймерам обходить экономические правила игры и производить неограниченное количество игровой валюты. Компания связалась с ним в 2018 году и предложила ему прекратить продвижение и использование программы.

Однако мужчина уклонялся от общения и тогда Take-Two подала на него в суд Нью-Йорка, который поддержал издателя. Он признал Переса виновным в нарушении авторских прав и обязал его выплатить компании $150 тыс.

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Напомним, в ноябре 2018 года компания Rockstar — разработчик Grand Theft Auto V объявила о том, что в мире было продано 100 млн копий игры. Стоит отметить, что GTA V стала самым прибыльным продуктом в истории индустрии развлечений.