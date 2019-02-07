Москва, 7 февраля, 2019, 10:13 — ИА Регнум. Российские теннисистки Маргарита Гаспарян и Дарья Касаткина проиграли представительницам Польши Алиции Росольской и Иге Свёнтек в матче Кубка Федерации. Встреча завершилась со счётом 0:6, 6:3, 3:6.

Basheer Tome Теннисный матч

Гаспарян и Касаткина три раза подали навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала 3 из 7 брейк-пойнтов. На счету их соперниц два эйса, одна ошибка на подаче и шесть брейков.

Напомним, ранее Наталья Вихлянцева разгромила Игу Свёнтек со счётом 6:0, 6:2, а Анастасия Павлюченкова одержала победу над Магдой Линетт — 6:4, 6:3.

Таким образом, сборная России победила Польшу со счётом 2:1. В следующем матче российская команда встретится со сборной Дании.

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