Павлюченкова удвоила преимущество сборной России в матче с Польшей

Москва, , 21:15 — REGNUM Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова одержала победу над представительницей Польши Магдой Линетт в матче Кубка Федерации. Встреча, продолжавшаяся 1 час 30 минут, завершилась со счётом 6:4, 6:3.

Павлюченкова один раз подала навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала 4 из 11 брейк-пойнтов. На счету её соперницы один эйс, одна ошибка на подаче и один брейк.

Таким образом, сборная России повела в противостоянии с Польшей со счётом 2:0.

Далее Маргарита Гаспарян и Дарья Касаткина сыграют в паре против Магдалены Фрех и Алиции Росольской.

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