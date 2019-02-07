Москва, 7 февраля, 2019, 08:58 — ИА Регнум. В России наблюдается рост покупок, оплаченных с помощью телефона, говорится в совместном исследовании Альфа-банка и сотового ритейлера «Связной"-"Евросеть», 7 февраля пишут «Известия».

Мобильный телефон

Согласно проведенным исследованиям, в 2018 году количество трансакций с помощью телефона достигло 133 млн — в пять раз больше, чем в 2017 году. Тенденция к такому способу оплаты будет сохраняться и дальше.

«В этом году популярность таких платежей будет возрастать, а в течение ближайших десяти лет умные мобильники поставят пластиковые карты на грань исчезновения», — считают эксперты.

Специалисты отметили, что у оплаты с помощью телефона есть свои риски, — граждане перестают контролировать свои траты.

«Главная причина такого роста популярности платежей смартфонами — это простота, удобство и даже влияние моды», — считает директор по цифровому бизнесу банка «Восточный» Алексей Казаков

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