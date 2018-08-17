«Мегафон» оценил активы «Связного»

Москва, , 05:46 — REGNUM Активы «Связного» оцениваются примерно в 62 млрд руб., сообщается в отчете «Мегафона» за II квартал 2018 г., пишет газета «Ведомости».

Согласно данным отчета, справедливая стоимость доли сотового оператора в группе «Связной» (в которую входит также «Евросеть») составляет 15,4 млрд руб.

«Таким образом, весь «Связной», в котором «Мегафону» принадлежит 25% плюс 1 акция, оператор оценивает примерно в 62 млрд руб.», — пишет издание.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце апреля «МегаФон» подписал соглашение с группой SLV, в результате чего объединились розничные сети «Связной» и «Евросеть».

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