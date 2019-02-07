Москва, 7 февраля, 2019, 08:41 — ИА Регнум. Отмена НДС на золото в слитках повысит привлекательность драгоценного металла в качестве способа накопления. Так полагает инициатор отмены налога — Минфин России, пишут 7 февраля «Известия».

Andrzej Barabasz (Chepry) Золото

Золото в слитках, которое можно приобрести в российских банках, облагается НДС в размере 20%. При обратной продаже слитка банку сумма налога инвестору не возвращается, кроме того, необходимо полное закрытие счета.

«Всё это делает вложения в металл непривлекательными, отмена налога должна изменить ситуацию», — отмечает издание.

В Минфине полагают, что отмена НДС и увеличение вложений в драгоценный металл позволит поддержать попавшие под санкции российские аффинажные заводы — предприятия, занимающиеся переработкой полуфабрикатов, концентратов и сплавов в металлы высокой чистоты. Для ювелиров отмена налога не планируется.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году в российской золотодобыче достигнут ряд рекордов. Так, крупнейшая компания по объему золотодобычи «Полюс» произвела рекордные 2 436 тыс. унций драгоценного металла, что на 13% выше прошлогоднего показателя. В Хабаровском крае добыты 24,5 тонны золота, что выше на 1,5 тонны показателя 2017 года. Рекорд по добыче (33,2 тонны) достигнут в Магаданской области. Якутия впервые в современной истории вошла в тройку регионов-лидеров по добыче золота.

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