«Полюс» нарастил производство золота на 13% в 2018 году

Москва, , 13:55 — REGNUM Компания «Полюс» произвела 2 436 тыс. унций золота в 2018 году. Это на 13% больше, чем в 2017 году, сообщает 24 января пресс-служба компании.

Годом ранее крупнейшая компания России по объему золотодобычи произвела 2 160 тыс. унций драгоценного металла. Прогноз на 2018 год составлял 2,375−2,425 млн унций.

Расчетная выручка от продаж золота в минувшем году выросла на 7% — до $2 876 млн. Расчетная средневзвешенная цена реализации золота составила $1 265 за унцию, что в целом соответствует уровню 2017 года.

Генеральный директор компании Павел Грачев отметил, что прогноз производства превышен пятый год подряд, а показатель в 2,43 млн унций золота стал рекордным. Ожидается, что в 2019 году будет произведено 2,8 млн унций золота.

Как сообщало ИА REGNUM, Якутия по итогам 2018 года впервые вошла в тройку регионов — лидеров по добыче золота в России. Его было добыто 28 тонн.

Читайте также: Якутия вошла в тройку лидеров по добыче золота среди регионов РФ