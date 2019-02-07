Лос-Анджелес, США, 7 февраля, 2019, 08:31 — ИА Регнум. Главный приз кинопремии Общества специалистов по визуальным эффектам (Visual Effects Society Awards) получила картина режиссёров Энтони и Джо Руссо «Мстители: Война бесконечности». Об этом 5 февраля сообщил журнал The Hollywood Reporter.

Цитата из к/ф «Мстители Война бесконечности» реж Энтони Руссо, Джо Руссо. 2018. США Над полем боя

Церемония награждения прошла в Беверли-Хиллз, в отеле The Beverly Hilton. Фильм «Мстители: Война бесконечности» также получил ещё три премии за создание такого анимированного персонажа как Танос. Лента «Человек-паук: Через вселенные» получила четыре награды в следующих конкурсах среди анимационных картин: за лучшие визуальные эффекты, лучшего анимированного персонажа (Майлз Моралез), лучшую среду (пейзажи Нью-Йорка) и лучшие эффекты моделирования.

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Напомним, фильмы «Мстители: Война бесконечности», «Человек на Луне», «Первому игроку приготовиться», «Хан Соло: Звёздные Войны. Истории» и «Кристофер Робин» номинированы на премию «Оскар» за лучшие визуальные эффекты. Церемония вручения премии пройдет 24 февраля 2018 года в Лос-Анджелесе (США).