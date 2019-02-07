В Праге ушел из жизни создатель киносказки «Три орешка для Золушки»

Прага, , 07:59 — REGNUM В ночь с 5 на 6 февраля в Праге ушел из жизни Вацлав Ворличек — режиссер, сценарист и актер, создатель таких картин, как «Три орешка для Золушки», «Принц и вечерняя звезда» и «Арабелла». Об этом 6 февраля сообщила газета «Пражский экспресс».

Кинематографисту было 88 лет, отмечается, что причиной его смерти стало длительное тяжелое заболевание. Всего за свою жизнь Ворличек снял 37 картин в жанрах комедии, фэнтези и семейных фильмов.

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В 2017 году на кинофестивале в Карловых Варах Ворличек получил приз президента за свой вклад к чешское кино. Последнюю картину режиссёр выпустил на экраны в 2011 году, она называется «Оксана в стране чудес» («Саксана и лексикон волшебства»).

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