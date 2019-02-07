Вашингтон, 7 февраля, 2019, 08:20 — ИА Регнум. Обвинения в электронном мошенничестве и легализации преступно нажитых доходов предъявлены американцу Полу Эриксону, которого считают возлюбленным арестованной властями США Марии Бутиной. Об этом сообщает сетевое издание The Daily Beast.

Флаг США

Сообщение об обвинении Эриксона по 11 пунктам было опубликовано прокуратурой штата Южная Дакота. При этом не отмечались какие-либо подробности, указывающие на отношения Эриксона и Бутиной.

В прокуратуре уточнили, что обвинения мужчине предъявили 5 февраля, на следующий день он пришел в магистратский суд и заявил, что невиновен. Эриксону грозит до 20 лет тюрьмы по каждому из пунктов обвинения, штраф и трехлетний надзорный режим после отбывания срока.

Прокуратура полагает, что в период с 1996 по 2018 год Эриксон осуществлял мошенничество через сеть принадлежащих ему домов престарелых, а также через фирму и предприятие по освоению нефтяных месторождений. Ему удавалось привлечь средства инвесторов, вводя их в заблуждение. Американец выпущен под залог, дата судебных слушаний по его делу не назначена.

Как сообщало ИА REGNUM, гражданка России Мария Бутина была арестована летом 2018 года в США по обвинениям в попытках влияния на внутреннюю политику Соединенных Штатов. Девушка содержится в американской тюрьме в ожидании суда.

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