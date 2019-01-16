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МИД РФ: Заявления о попытках Бутиной влиять на политику США — обман

Политика

Поездка делегации Национальной стрелковой ассоциации США в Москву была официальной

Москва, 16 января 2019, 04:50 — REGNUM  Публикация издания The Daily Beast, рассказывающая о попытках арестованной в США гражданки России Марии Бутиной влиять на политику Соединенных Штатов, является антироссийской инсинуацией, говорится в официальном заявлении департамента информации и печати МИД России.

«После того, как ФБР жесткими условиями содержания в тюрьме и угрозами сурового приговора заставило нашу гражданку оговорить себя, мастера «фэйк ньюс» пытаются снова прибегнуть к выдумке про «российское вмешательство», — говорится в заявлении.

Дипломаты отмечают, что издание апеллирует к поездке делегации американской Национальной стрелковой ассоциации в Москву, одним из организаторов которой являлась Мария Бутина. В рамках этой поездки проводилась встреча 9 декабря 2015 года с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Подчеркивается, что на следующий день, 10 декабря, Сергей Лавров в Москве принимал президента американского Фонда им. Карнеги, однако в адрес фонда обвинений о «российском вмешательстве» газета не выдвигала.

«Остается порекомендовать не очень добросовестным американским журналистам перестать обманывать своих читателей. Хотя мы, конечно, понимаем, что речь идет о заказе со стороны определенных политических кругов США», — заключает МИД России.

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Арест гражданки РФ Марии Бутиной в США
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