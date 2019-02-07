Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край, 7 февраля, 2019, 08:40 — ИА Регнум. В ходе пресс-конференции, посвященной развитию Дальнего Востока, полпред президента в ДФО Юрий Трутнев заявил, что комплексный план развития Комсомольска-на-Амуре, утвержденный главой государства, реализуется неэффективно, и пообещал разобраться в причинах. Это уже не первый случай, когда полпред отмечает пробуксовку развития города «президентского внимания» и пытается выяснить, почему это происходит, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Юрий Трутнев очень недоволен реализацией плана комплексного развития Комсомольска-на-Амуре. Он намерен быть в городе Юности через неделю и лично разбираться в причинах. Об этом полпред сообщил, отвечая на вопрос о его отношении к новому хабаровскому губернатору Сергею Фургалу:

«Я буду смотреть, как работает новый губернатор Хабаровского края. Я буду через неделю в Хабаровском крае, в Комсомольске-на-Амуре. План по развитию города реализуется неэффективно. Будем смотреть — почему».

Трутнев уже не в первый раз высказывает резкие замечания по поводу развития Комсомольска-на-Амуре.

В декабре 2016 года он крайне резко раскритиковал федеральные министерства, которые, по его выражению, тормозили процесс развития города, и предложил федеральным чиновникам, устроившим, по его мнению, себе «сладкую жизнь», уйти добровольно.

«Многие федеральные ведомства, от которых зависит выполнение плана развития города, устроили себе сладкую жизнь. Они считают, что раз программа развития до 2020 года, то начинать работать можно будет в 2018-м. Но это не так. Комсомольск-на-Амуре — единственный город в России, которому президент уделил особое внимание. Мы должны сделать его лучше всем составом правительства РФ. И если какой-то чиновник не понимает, что такое «приоритет», лучше ему расстаться с должностью», — сказал полпред в декабре 2016 года.

Прошло полтора года. И из правительства Хабаровского края уволился зампред Дмитрий Волков, в задачи которого и входила реализация комплексного плана развития города Юности.

На прощание Волков предрек скорое исчезновение чиновников, а причиной, по которой Дальний Восток вообще и Комсомольск в частности не развиваются, назвал его наименование: «Дальний Восток».

«Нужно переименовать в Тихоокеанскую Россию. И мы увидим, каким сразу станет развитие, как сразу изменится жизнь», — сказал в июне 2017 года бывший зампред правительства Хабаровского края Волков.

За то время, что Дмитрий Волков развивал Комсомольск-на-Амуре, население города уменьшилось на 1300 человек. Из них половина сбежала в другие края в поисках лучшей доли, остальные умерли.

В октябре 2018 года, приняв дела, новый губернатор Хабаровского края Сергей Фургал одним из первых поручений поставил задачу найти деньги на ввод в эксплуатацию комплекса обезжелезивания и деманганации в Комсомольске-на-Амуре. Сооружение призвано обеспечить жителей города качественной водой. Его строительство в рамках многострадального комплексного плана было завершено в 2016 году. Однако к запуску система была не готова и в конце 2018-го. Запуск оказался невозможным из-за изменений в Градостроительном кодексе РФ, которые были внесены уже после строительства объекта.

«Запуск и работа комплекса требуют дополнительных расходов. Это порядка 30 млн рублей в год — на содержание этого объекта. Мы не можем пойти на увеличение тарифа, так как люди у нас живут небогато. Любой рост коммунальных расходов ударит по их карманам», — сказал в октябре 2018 года Сергей Фургал.

Губернатор поручил найти дополнительные источники финансирования.

Решение о строительстве комплекса было принято в 2015 году после взрыва на химическом комбинате в сопредельном Китае.

Тогда же, в октябре, знакомясь с реализацией Комплексного плана развития города, Фургал посетил и ещё один недострой — Детский больничный комплекс. Строительство ведётся с отставанием от графика на два месяца, ему не хватает не менее 100 млн рублей. А потом ещё один — Инженерную школу. А ещё — подземный водозабор. Все объекты строятся с опозданием.

Таким образом, утвержденный президентом России Владимиром Путиным Комплексный план развития Комсомольска-на-Амуре «тормозит» уже очень давно — ещё с 2016 года. Полпред не в первый раз пытается найти виноватых, приезжая периодически в город на Амуре. Но комплексному плану от этого лучше не становится: он по-прежнему реализуется неэффективно. Сумеет ли Юрий Трутнев наконец выяснить причины — увидим уже через неделю во время его визита в город.

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Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2016 года Комсомольск-на-Амуре получил Комплексный план развития. В рамках реализации плана в городе должны были появиться новый больничный комплекс, инженерная школа, спорткомплекс, драматический театр, комплекс обезжелезивания и деманганации, автомобильная дорога, городская набережная, реконструированы городские инженерные сети. На реализацию плана из федерального бюджета планировалось выделить 63 млрд рублей до 2020 года.

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