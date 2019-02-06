Трутнев рассказал о своем отношении к хабаровскому губернатору Фургалу

Хабаровск, , 12:05 — REGNUM В ходе пресс-конференции, посвященной развитию Дальнего Востока, полпреду президента в ДФО Юрию Трутневу был задан вопрос о его отношении к новому хабаровскому губернатору Сергею Фургалу. Полпред ответил, что уважает выбор хабаровчан, но вопрос личного доверия «присутствует». Полпред привёл в пример экс-главу края Вячеслава Шпорта, который, по его словам, «сражался за край», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«Я уважаю выбор хабаровчан. Но я обязан контролировать деятельность губернатора Хабаровского края. Вопрос личного доверия также присутствует. Я видел работу бывшего губернатора края Вячеслава Ивановича Шпорта, возможно, малую часть его работы. Он совершил много ошибок в команде, они отдалились от людей, перестали их слышать. Но я видел, как он сражался за край в Москве, за наполнение заказами оборонных предприятий в Комсомольске, за многие другие проекты. Я буду смотреть, как работает новый губернатор. Я буду через неделю в Хабаровском крае, в Комсомольске-на-Амуре. План по развитию города реализуется неэффективно, будем смотреть — почему», — сказал Трутнев.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2018 года во втором туре выборов губернатора Хабаровского края победил выдвиженец ЛДПР Сергей Фургал. Он оставил далеко позади действующего главу края — единоросса Вячеслава Шпорта, деятельность которого жители назвали «токсичной» для региона. Шпорт руководил краем 9 лет. Его упрекали в полном развале сельского хозяйства и абсолютном игнорировании проблем муниципалитетов, которые он совершенно забросил.