Выборг, Ленинградская область, 6 февраля, 2019, 16:17 — ИА Регнум. Участок автомобильной дороги вдоль Сайменского канала на подъезде к пограничному пункту пропуска «Брусничное» в Выборгском районе Ленинградской области будет полностью перекрыт в ночь с 10 на 11 февраля и в ночь с 10 на 11 марта 2019 года. Об этом 6 февраля сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Схема перекрытий

Перекрытие запрошено финской стороной для проведения транспортировки крупногабаритного груза — створок нижних ворот шлюза «Пялли» и шлюза «Искровка» на Сайменском канале.

Как известно, по условиям межправительственного договора об аренде Финляндией Сайменского канала, содержание дороги вдоль канала также возложено на финскую сторону.

По данным ФГУ «Сайменский канал», движение по автодороге вдоль Сайменского канала от КПП «Малиновка» до государственной границы через МАПП «Брусничное» будет закрыто в период с 22:00 мск 10 февраля до 06:00 мск 11 февраля, а также с 22:00 мск 10 марта до 06:00 мск 11 марта 2019 года.

В период закрытия этой автодороги водители могут пересечь государственную границу РФ и Финляндии через МАПП «Торфяновка» и МАПП «Светогорск».

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