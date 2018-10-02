В Ленобласти открыли третий виадук на дороге в сторону Финляндии

Выборг, Ленинградская область, , 14:11 — REGNUM Новый путепровод открыли 2 октября в Выборгском районе Ленинградской области в районе железнодорожной станции Пальцево. Он позволит избавиться от наземных железнодорожных переездов, которые являются причиной постоянных заторов для автотранспорта в связи с растущим количеством железнодорожных перевозок в сторону Финляндии, повысить безопасность движения автомобильного и железнодорожного транспорта.

Путепровод на перегоне «Таммисуо — Гвардейское» стал третьим новым виадуком на линии «Выборг — Каменногорск». Его длина вместе с подходами составляет 2,5 километра. Стоимость путепровода составила чуть более 900 млн рублей.

Как сообщили в областном правительстве, до конца текущего года путепроводы «Выборг — Таммисуо», «Таммисуо — Гвардейское», а также новый виадук в Гатчине получат все необходимые документы для ввода в эксплуатацию.

Объекты в Выборгском и Гатчинском районах строились в рамках соглашения правительства Ленинградской области, ОАО «РЖД» и Росавтодора о совместном строительстве путепроводов на пути следования скоростных поездов. Общая стоимость объектов, с учетом федерального финансирования, составила 3 млрд рублей.

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Как заявляют в правительстве Ленобласти, в 2019 году начнется строительство путепровода над железной дорогой на станции Мельничный Ручей во Всеволожске. после его ввода в строй должно облегчиться движение автотранспорта по Колтушскому шоссе.

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