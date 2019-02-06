Москва, 6 февраля, 2019, 15:58 — ИА Регнум. Тверской районный суд Москвы продлил срок пребывания под стражей известным футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, передаёт 6 февраля корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Павел Мамаев

Судья постановила удовлетворить ходатайство следствия о продлении ареста до 8 апреля. Останется под стражей и Кирилл Кокорин, брат нападающего «Зенита».

Читайте также: Следствие попросило продлить срок ареста Кокорину и Мамаеву

Футболисты Кокорин и Мамаев стали участниками потасовок в центре Москвы в октябре 2018 года. В числе пострадавших оказались директор департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Минпромторга России Денис Пак и генеральный директор ФГУП «НАМИ» Сергей Гайсин.

Незадолго до заседания футбольные клубы арестованных подали заявки в еврокубки. И если санкт-петербургский «Зенит» включил Кокорина в список игроков, несмотря на арест и следствие, то «Краснодар» вносить Мамаева не стал.