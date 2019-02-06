Москва, 6 февраля, 2019, 09:19 — ИА Регнум. За пять лет число российских пенсионеров за рубежом увеличилось на четверть — до 331 тыс. человек. Такие данные приводит Пенсионный фонд РФ (ПФР).

Пенсия

В 2014 году получали российскую пенсию за границей 265 тыс. человек, к концу 2017 года их стало 307 тыс. человек. Выросло и количество стран, где граждане РФ могут получать пенсии — до 129.

В среднем такие пенсионеры получают около 10 тыс. рублей. В настоящее время средняя пенсия по старости в России составляет 15,4 тыс. рублей, отмечает издание «Газета».

Большинство российских пенсионеров за рубежом живут в Германии, Израиле, Абхазии, Латвии и Белоруссии. Речь идет о тех, кто получает все виды выплат, включая страховые пенсии, доплаты, связанные с трудовой деятельностью, и пенсии по государственному обеспечению, за исключением социальных.

Как сообщало ИА REGNUM, российские пенсионеры, достигшие возраста 80 лет, получили с 2019 года право на надбавку к пенсии в размере 5334 рублей. По сравнению с 2018 годом надбавка увеличилась на 400 рублей.

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