Москва, 6 февраля, 2019, 08:48 — ИА Регнум. В Московском метрополитене назвали самые популярные маршруты, которые выбирают москвичи и гости столицы, пользуясь мобильным приложением «Метро Москвы», сообщается на портале мэра столицы.

Дарья Антонова ИА REGNUM Метро

Самые популярные точки отправления у пассажиров московского метро: «Выхино», «Домодедовская», «Новогиреево», «Новокосино», «Медведково», «Щелковская» и «Юго-Западная».

Местом назначения пассажиры чаще всего выбирают станции «Курская», «Киевская» и «Комсомольская».

Отмечается, что около 2 млн пассажиров ежемесячно прокладывают маршруты с помощью мобильного приложения «Метро Москвы».

Подробнее: Московское метро перейдёт на оплату по зонам

Как сообщало ИА REGNUM, Московский метрополитен с 2020 года планируется перейти на оплату проезда по зонам в зависимости от дальности станций, как в электричках. Это связано с расширением территории Москвы.

Читайте также: Станция метро возле аэропорта «Внуково» откроется в 2022 году