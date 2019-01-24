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Станция метро возле аэропорта «Внуково» откроется в 2022 году

Общество

Комиссия московской мэрии утвердила продление Солнцевской линии метрополитена

Москва, 24 января 2019, 20:59 — REGNUM  Градостроительно-земельная комиссия под руководством мэра Москвы Сергея Собянина одобрила продление Солнцевской линии Московского метрополитена от станции «Рассказовка» до аэропорта «Внуково». Об этом 24 января сообщила пресс-служба столичной мэрии.

Согласно планам, новый участок метрополитена, протяжённость которого составит 5,2 километра, должен быть введён в эксплуатацию в 2022 году. На участке откроются две новые станции — «Пыхтино» (в районе одноимённой деревни) и «Внуково» (на территории паркингов аэропорта).

В мэрии отметили, что выбор трассировки линии и месторасположения станций был согласован с местными жителями и администрацией аэропорта «Внуково». Сообщается, что станция также будет полностью интегрирована в инфраструктуру воздушной гавани, что должно обеспечить комфорт для авиапассажиров.

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Строительство метрополитена
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