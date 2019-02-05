Президент Зимбабве пригласил лидеров оппозиции на переговоры
Хараре, 5 февраля, 2019, 23:25 — ИА Регнум. Президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва пригласил лидеров оппозиции на переговоры, 5 февраля передает агентство Reuters.
Lordr3w
Эммерсон Мнангагва
Приглашение на встречу с президентом, запланированную на 6 февраля, получили 20 оппозиционных политиков Зимбабве.
Переговоры станут первой встречей Мнангагвы с оппозицией после свержения Роберта Мугабе и прихода к власти в 2017 году.
Читайте также: Организатор переворота в Зимбабве отправлен на лечение в ЮАР