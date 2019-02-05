Хараре, 5 февраля, 2019, 23:25 — ИА Регнум. Президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва пригласил лидеров оппозиции на переговоры, 5 февраля передает агентство Reuters.

Lordr3w Эммерсон Мнангагва

Приглашение на встречу с президентом, запланированную на 6 февраля, получили 20 оппозиционных политиков Зимбабве.

Переговоры станут первой встречей Мнангагвы с оппозицией после свержения Роберта Мугабе и прихода к власти в 2017 году.

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