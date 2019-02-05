Нижний Новгород, 5 февраля, 2019, 21:48 — ИА Регнум. На ближайшем заседании городская дума Нижнего Новгорода рассмотрит вопрос о досрочном прекращении полномочий депутата Николая Ингликова, который проходит фигурантом уголовного дела о получении взятки в размере 160 тыс. рублей и с марта 2018 года находится в СИЗО. Об этом говорится в материалах городского парламента.

Цитата из к/ф «Десять негритят». реж Станислав Говорухин. 1987. СССР

Антикоррупционная комиссия гордумы рассмотрела представление прокуратуры, которая ранее нашла нарушения антикоррупционного законодательства в связи с некорректной информацией в декларации о доходах депутата.

Комиссия установила факт нарушения антикоррупционного законодательства, что является основанием для досрочного прекращения полномочий Ингликова в качестве депутата.

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Напомним, первым нижегородскую гордуму VI созыва покинул Олег Сорокин в апреле 2018 года, с таким требованием в его отношении выступила прокуратура за недостоверные сведения, представленные в декларации о доходах. Он не указал договор займа на 9 млн рублей, тем самым занизив свой годовой доход на эту сумму.

В преддверии новогодних каникул свои мандаты сдали три депутата — вице-спикер Елизавета Солонченко, бывший многие годы бессменным главой комитета по транспорту Алексей Гойхман и Дмитрий Краснов. Последний в отличие от двух своих коллег пошел на повышение — его назначили на пост заместителя губернатора Нижегородской области.

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На заседании 30 января гордума рассмотрела вопрос о досрочном сложении полномочий еще троими депутатами. В их числе, помимо Сергея Каргина, известного своим непосещением заседаний в течение нескольких месяцев, и Валерия Гельжиниса, получившего печальную известность историей с липовым дипломом, и единоросс Иван Карнилин — «легенда нижегородского парламентаризма», поскольку он единственный был депутатом всех шести созывов гордумы.

В думе Нижнего Новгорода согласно уставу должно быть 47 депутатов.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Ингликов, который ранее являлся директором МКУ «Управление муниципальных кладбищ», был задержан 27 марта.

По версии следствия, он получил взятку в размере 160 тыс. рублей за покровительство по службе и сохранение условий трудового договора смотрителя кладбища «Ново-Сормовское». Уголовное дело возбуждено по ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере).

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В связи с возбуждением уголовного дела региональное отделение «Единой России» приостановило членство Ингликова в партии.

Напомним, Ингликов являлся членом фракции «Единая Россия» в городской думе Нижнего Новгорода, входил в состав постоянных комиссий по имуществу и земельным отношениям, а также по развитию города, строительству и архитектуре.