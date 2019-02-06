Москва, 6 февраля, 2019, 04:11 — ИА Регнум. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ позволил себе заявить в японском парламенте, что на острова южной части Курильской гряды «распространяется суверенитет Японии». Почему на это открытое покушение на суверенитет и территориальную целостность России не последовало резкого ответа, обсуждает обозреватель ИА REGNUM Анатолий Кошкин.

Япония

В дипломатической практике заявления, подобные тому, на которое пошел Синдзо Абэ, может стать причиной даже отзыва посла, или хотя бы строгой ноты протеста. На этом фоне удивительно беззубым выглядит комментарий официального представителя МИД РФ Марии Захаровой о том, что переговоры по мирному договору осуществляются без перебоев. Непонятно, как такая уверенность сочетается с руководящими документами, которым должны следовать российские дипломаты. В Концепции внешней политики РФ говорится:

«В целях обеспечения национальных интересов и реализации стратегических национальных приоритетов Российской Федерации внешнеполитическая деятельность государства направлена на выполнение следующих основных задач: а) обеспечение безопасности страны, ее суверенитета и территориальной целостности, укрепление правового государства и демократических институтов».

С другой стороны, недовольство Абэ, вылившееся в вышеуказанную фразу, может свидетельствовать о том, что переговоры для него обернулись неожиданной стороной, и никакой «автоматической» или даже «полуавтоматической» сдачи Курил не предвидится. А как же на самом деле?

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