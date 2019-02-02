Грубое покушение на территорию России. Господин Лавров, где нота протеста?

Анатолий Кошкин, , 20:44 — REGNUM

Видимо, недовольный прошедшими переговорами с президентом РФ Владимиром Путиным премьер-министр Японии Синдзо Абэ выплеснул свое плохо скрываемое раздражение, объявив не где-нибудь, а в высшем законодательном органе страны — парламенте — на весь мир, что на входящие по Конституции РФ в состав нашей страны острова южной части Курильской гряды якобы «распространяется суверенитет Японии». Обычно подобное открытое покушение на суверенитет и территориальную целостность государства приводит к резкому ответу, вплоть до отзыва посла или уж, по крайней мере, к строгой ноте протеста. Но, похоже, на Смоленской площади, оглядываясь на почему-то чрезмерно заинтересованный в Японии Кремль, делают вид, что ничего особенного не произошло, и, по словам официального представителя МИД РФ М. Захаровой, работа на японском направлении продолжается без каких-либо перебоев:

«Что касается того, что переговоры (о заключении давно ставшего анахронизмом мирного договора — А.К.) пробуксовывают, я абсолютно не разделяю этой оценки. Ни в ту степень, ни в другую. Я бы сказала, что идет работа».

То есть, как в песенке, «все хорошо, прекрасная маркиза». Да еще «абсолютно»…

Да нет, Мария Владимировна, далеко не все так благостно. Позвольте в связи с возмутительными высказываниями японского премьера напомнить основополагающие документы, которым неукоснительно должны следовать и руководствоваться российские дипломаты. В «Концепции внешней политики Российской Федерации», в частности, провозглашается:

«В целях обеспечения национальных интересов и реализации стратегических национальных приоритетов Российской Федерации внешнеполитическая деятельность государства направлена на выполнение следующих основных задач:

а) обеспечение безопасности страны, ее суверенитета и территориальной целостности, укрепление правового государства и демократических институтов».

Другой документ — «Концепция национальной безопасности» — обязывает центральные и местные органы власти в своей практической деятельности исходить из положения о том, что

«интересы государства состоят в незыблемости конституционного строя и территориальной целостности России, в политической, экономической и социальной стабильности, в безусловном обеспечении законности и поддержании правопорядка, в развитии равноправного и взаимовыгодного международного сотрудничества».

А вот попытки некоторых российских политиков и государственных чиновников склоняться к уступкам Японии в ее территориальных требованиях к нашей стране следует признать, мягко говоря, противоречащими законодательству РФ и несовместимыми с интересами безопасности страны. Не для «антуража» же, в конце концов, принимаются и утверждаются президентом эти основополагающие документы?

Тем более что Курильские острова являются частью границы РФ, которая не только служит линией пограничного размежевания с Японией, но и представляет собой естественный передовой рубеж защиты всего дальневосточного побережья России, позволяющий контролировать всю акваторию Охотского моря, обеспечивать свободный выход российского военно-морского флота в Тихий океан. При этом особую важность имеют незамерзающие и глубоководные проливы между южнокурильскими островами, на которые претендует Япония. К тому же при рассмотрении военно-стратегического аспекта ситуации в зоне южнокурильских островов следует исходить из того, что Япония является ближайшим военно-политическим союзником США в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а в последние годы и в глобальном масштабе.

Поддерживая заявление министра иностранных дел РФ С. Лаврова своему японскому коллеге Таро Коно о неприемлемости использования в официальных документах Японии абсурдного, вульгарно искажающего историю и географию термина «северные территории», хотелось бы обратить внимание на существующее в Японии расширительное толкование этого «термина». Как показали прошедшие на днях дебаты в японском парламенте, далеко не все в этой стране ограничиваются в притязаниях к нашей стране южными Курилами. Так, например, председатель парламентской Коммунистической партии Японии Кадзуо Сии во всеуслышание потребовал расширить претензии Страны восходящего солнца на все Курильские острова вплоть до Камчатки, как это и предусмотрено в уставе его партии. А поддерживаемые влиятельными силами Японии многочисленные фашиствующие ультраправые организации шумно в форме шабашей у российского посольства и других представительств нашей страны в Японии требуют «незамедлительно вернуть все Курильские острова и Южный Сахалин». Пока официально ограничиваясь южными Курилами, японское правительство, тем не менее, одобряет издание в стране географических, включая школьные, карт, на которых все Курилы и Южный Сахалин «в лучшем случае» остаются не закрашенными как «спорные территории», а то и замазаны в цвет Японии.

Но едва ли на участившихся переговорах с премьером Абэ поднимаются эти вопросы, видимо, дабы не «обидеть друга Синдзо». А ведь такая забота как раз и поощряет японских политиков на настойчивое выдвижение своих необоснованных и не законных требований. И то, что на сей раз не получилось задуманное, японцев не остановит. Залогом того озвученные М. Захаровой обещания «продолжать работу».

Небезынтересно, что недовольство Абэ последними переговорами с Путиным вынужден признать и один из наиболее активных сторонников сдачи Малой Курильской гряды, вместе с японскими политиканами и тщеславными дипломатами приложивший немало усилий для реализации плана такой сдачи бывший посол РФ в Японии А. Панов. В интервью одному российскому изданию он предположил, что настроение Абэ сильно изменилось после январского визита в Москву.

«Может, ему сказали что-то такое обидное, что он решил теперь отыграть это… Теперь уже можем вряд ли ожидать, что какие-то подвижки в переговорном процессе могут быть», — разочарован Панов. Добавив, что японский премьер после визита в Россию или раздражен, или обижен на позицию России, от которой ждал большей уступчивости и к этому стремился. «Ему, видимо, очень жестко все это сказали. И тогда он решил: раз вы жестко, так и я жестко. Так что теперь, как говорится, острие против острия», — заключил бывший дипломат.

Ну, что же, такое не исключено. И даже хорошо, дабы освободиться от иллюзий и прекратить вводить в заблуждение японский и российский народы. А по поводу обиженных, то на таких, как у нас говорят, «воду возят»…