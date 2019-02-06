Минск, 6 февраля, 2019, 03:04 — ИА Регнум. Информационная безопасность Белоруссии стала темой совещания, проведенного Александром Лукашенко 31 января. О том, как Белоруссия в лице своих пропагандистов и спецслужбистов предлагает бороться за победу собственного светлого образа в информационном пространстве, рассказывает автор ИА REGNUM Сергей Артёменко.

President.gov.by Совещание 31 января. Атакующие части Лукашенко

Белорусский агитпроп, несмотря на свой чрезвычайно раздутый размер, раз за разом показывает собственную неэффективность. Это вызвало тревогу уже и на самом высшем уровне. Затраченные на белорусские государственные СМИ деньги просто не оправдывают себя — потребитель не желает получать информацию из этих источников и голосует «ногами» в сторону не столь приглаженной и идеологически выверенной альтернативы. Доходит до того, что бедой признаются даже популярные телеграм-каналы, не говоря уже о «много себе позволяющих» российских СМИ, заткнуть которые Александр Лукашенко уже неоднократно просил российского президента.

По мнению Лукашенко, видимо, если бы не российские СМИ, рыночный социализм в Белоруссии уже был бы построен, и, может быть, даже с человеческим лицом. На прошедшем 31 января совещании Лукашенко посетовал на слабое противодействие и малую эффективность, в результате совещавшиеся решили создать «научное учреждение, которое бы занималось вопросами политического анализа и исследовало бы информационные потоки». Повлияет ли принятое решение на русофобско-националистическую составляющую белорусского инфорпространства, и если да, то в какую сторону?

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