Брюссель, 4 февраля, 2019, 13:28 — ИА Регнум. Италия заблокировала заявление Европейского союза о признании спикера парламента Венесуэлы Хуана Гуайдо временным президентом этой страны, об этом РИА Новости сообщил дипломатический источник в Брюсселе.

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Отмечается, что Италия наложила вето на соответствующее заявление на неформальной встрече министров иностранных дел стран-членов ЕС 31 января — 1 февраля в Бухаресте (Румыния).

В заявлении, которое должна была сделать глава дипломатии ЕС Федерика Могерини, говорилось, что Европейский союз признает Гуайдо временным президентом в случае отказа от новых выборов главы Венесуэлы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее ряд европейских стран, в том числе Германия, Франция, Испания и Великобритания, дали венесуэльскому лидеру Николасу Мадуро время назначить новые президентские выборы в стране, в случае отказа страны пообещали признать Гуайдо временным президентом Венесуэлы. Срок был установлен до 3 февраля.

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