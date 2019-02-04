Москва, 4 февраля, 2019, 12:33 — ИА Регнум. Данные исследования о дешевизне бензина в России, приведённые РИА Новости, стоило бы рассматривать вместе с другими аналогичными рейтингами, и, судя по информации РИА «Рейтинг», озвученной в феврале 2017 года, позиции России стали хуже. По доступности моторного топлива мы опустились на 20-е место из 33 возможных в Европе, напоминает редактор ИА REGNUM, автор проекта «Бензиновый ажиотаж» Светлана Шаповалова.

Иван Шилов ИА REGNUM Цены на бензин

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Она также обратила внимание на то, что в 26 из 33 стран, приведённых в новом рейтинге, цены на бензин за прошедший год сократились: наиболее существенно цена упала на Кипре (-12,3%), в Венгрии (-9,4%) и Словении (-8,7%). А в России, напротив, наблюдался значительный рост — более чем 9,7%. Дизельное топливо подорожало ещё сильнее — на 15,8%.

«То, что граждане России могут теперь позволить себе приобрести на свои среднемесячные зарплаты 826 литров бензина, вовсе не достижение. Информация из регионов свидетельствует о том, что всё больше и больше потребителей с каждым разом воспринимают бензин как средство роскоши», — отметила Светлана Шаповалова.

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По её словам, о возможном ухудшении ситуации с доступностью топлива в России предупреждают также независимые эксперты. Это говорит о том, что политика российского правительства на топливном рынке приводит к утрате возможности обеспечить топливом граждан России — страны, которая является энергетической сверхдержавой, — отмечает Светлана Шаповалова.

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Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее о том, что Россия заняла второе место в Европе по дешевизне бензина, было указано в информации РИА «Рейтинг». Его специалисты, изучив ситуацию в 33 европейских странах, а также в Казахстане, сообщили, что в абсолютных ценах наиболее низкая стоимость отмечена в Казахстане (в пересчете на российскую валюту литр 95-го стоит там 30,9 рубля). Россия попала на второе место с 45 рублями за литр.